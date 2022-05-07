Ростов-на-Дону, , 13:41 — REGNUM В Ростовской области утром 7 мая произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Pravovoyicentr.ru

Около 9:00 мск на седьмом километре автодороги Ростов — Волгодонск водитель Peugeot Partner, предположительно, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, перевозившим сотрудников одного из донских предприятий. От удара пассажирский транспорт съехал с дороги. В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте случившегося, водитель автобуса с травмами госпитализирован.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.