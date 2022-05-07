Челябинск, 7 мая, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Челябинске полицейские прекратили работу ещё одного наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Установлено, что гражданин 1979 года рождения предоставлял наркозависимым свою квартиру. Сам он тоже употребляет наркотики. В жилище изъяли стеклянную колбу со следами нагара и иные предметы для употребления наркотических средств.

Теперь ему грозит четыре года колонии. А троих посетителей привлекли к административной ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача.