Берлин, , 13:35 — REGNUM Расследование по инциденту в доме, где проживают российские журналисты, начато, сообщили 7 мая в пресс-службе полиции.

Флаг Германии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Привлечена прокуратура Берлина и департамент госбезопасности полиции», — отмечается в сообщении.

В настоящее время криминалисты изучают улики, в том числе «уровень угрозы от устройства», которое нашли в одной из вентиляционных шахт здания и уничтожено саперами.

Ранее здание на западе Берлина, где проживают журналисты российского агентства РИА Новости и члены их семей, подверглось нападению, при осмотре территории в вентиляционной нише была найдена канистра с проводами.

Прибывший наряд полиции эвакуировал жильцов, саперы обезвредили устройство.

Ноту в МИД ФРГ с требованием провести расследование попытки теракта против российских журналистов в Берлине направило посольство РФ в Германии.

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