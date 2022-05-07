Геленджик, Краснодарский край, , 13:35 — REGNUM Всероссийские соревнования и Кубок Южного федерального округа по аквабайку открылись в Геленджике 7 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В Геленджике открылись Всероссийские соревнования по аквабайку Пресс-служба администрации Краснодарского края

Зрелищные состязания продлятся два дня — 7 и 8 мая. Участниками соревнований стали спортсмены из 13 регионов России, в том числе 12 представителей Краснодарского края.

В программе — кольцевые гонки на сидячих и стоячих байках, слалом, экстремальный фристайл, мотосерфинг и флайборд, также предусмотрена развлекательная программа для зрителей.

Отметим, что ежегодно в Краснодарском крае проводят не менее семи региональных и всероссийских турниров по водно-моторному спорту. В 2021 году кубанские спортсмены на федеральных соревнованиях завоевали 14 медалей.