Ростов-на-Дону, , 13:32 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 140 человек, выписаны с выздоровлением 223 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 мая.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

Новые случаи заражения подтверждены в 31 муниципальном образовании Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (36) и Аксайском районе (12). Почти 38% заразившихся — люди старше 66 лет, 5% — дети.

От COVID-19 скончались двое мужчин в возрасте 34 и 84 лет.

Всего в Ростовской области выявили 373 667 носителей коронавируса, после COVID-19 вылечились 361 572 пациента. За весь период жертвой COVID-19 стал 10 891 человек.