Красноярск, , 13:26 — REGNUM В ряде районов Красноярского края причиной пожаров в населённых пунктах стали вызванные сильным ветром (до 40 м/с) короткие замыкания из-за перехлёста электропроводов и падения ЛЭП. Об этом сообщается в телеграм-канале красноярских властей «С Мира по факту».

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Красноярский губернатор Александр Усс заверил, что пострадавшим помогут, жильё будет восстановлено в короткие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 7 мая складывается тяжёлая ситуация с пожарами. По данным краевого главка МЧС, огонь распространяется в более чем 16 населённых пунктах, горят около 200 строений. Введён режим ЧС. По имеющейся информации, есть погибшие.

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