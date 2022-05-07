Иркутская область, 7 мая, 2022, 13:25 — ИА Регнум. МЧС РФ по Иркутской области известил о штормовом ветре, который наблюдается 7 мая на станции Червянка Чунского района. Как сообщает телеграм-канал ведомства, порывы очень сильного юго-западного ветра уже составляют 25 м/с.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

Более того, в северо-западных районах в ближайшее 1-2 часа ожидается очень сильный ветер 25-27 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев известил о серьезных пожарах на территории региона: в селе Половино-Черемхово огнем охвачены шесть домов и школа, в Братском районе, в садоводстве «Маргудон», горит несколько домов.

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