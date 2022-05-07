Белгород, 7 мая, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В сети распространяется фейк об «отрешении от должности» губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

GDJ Фейк-ньюс

«Документ» о якобы отставке Гладкова с поста белгородского губернатора в связи с «утратой доверия» появился в сети 6 мая. При этом на сайте Кремля такой документ отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в сети появился фейк о том, что белгородский губернатор якобы вместе с семьёй «покинул регион» и даже — пределы России. Опровергать его пришлось лично Вячеславу Гладкову.