Москва, , 13:21 — REGNUM Оптические инструменты и аппараты для оснащения кинотеатров вошли в список товаров, разрешённых для параллельного импорта в Россию. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные Минпромторга России.

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Министерство промышленности и торговли России включило в перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта, 96 пунктов. В этом списке специалисты нашли «оптические, фотографические, кинематографические, измерительные и другие» инструменты и аппараты.

Параллельным импортом называется ввоз в страну товаров без согласия правообладателя торгового знака. С 2002 года импорт иностранных товаров в Россию можно было производить только с разрешения правообладателя товарного знака.

После введения антироссийских санкций весной 2022 года Минпромторг РФ сформировал перечень товаров, которые иностранные компании смогут ввозить в страну без разрешения правообладателя. В этот список вошли автомобили и комплектующие, железнодорожные локомотива, суда, лодки, компьютерная и телевизионная аппаратура, косметика, фармацевтическая продукция, одежда и товары других категорий.

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