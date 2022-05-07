Донецк, , 13:16 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую с применением «Градов». Об этом 7 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️12:50 — н.п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм; ️12:55 — н.п. Авдеевка — н.п. н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк и Широкую Балку.

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