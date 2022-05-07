7 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление бывшего президента США Джорджа Буша — младшего о том, что президент Украины Владимир Зеленский является «Уинстоном Черчиллем наших дней».

Оксана Переможенко, , 15:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский является «Уинстоном Черчиллем наших дней», такую оценку бывшему комику дал бывший президент США Джордж Буш — младший, сообщает New York Post.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения указали на то, что США будут всячески льстить Зеленскому для того, чтоб он сражался с Россией «до последнего украинца». Иные также указали на то, что сравнение, к которому прибег Буш, возможно и вовсе неслучайно.

«Это пока Зеленский ему нужен, потом найдутся другие эпитеты…» — отреагировала Avgusta.

«Буш-то и сам дегенерат еще тот! Свой свояка видит издалека!..» — не выдержал Олег.

«То есть умирайте и дальше за американцев?..» — отреагировала Victoria.

«Как американцы ловко ему льстят и похлопают в ладошки, и похвалят, лишь бы всё уничтожил…» — написал Роман.

«Он Зеленского и отцом родным назовёт, лишь бы «сражались» до последнего украинца», — добавил один из участников обсуждения.

«Все говорят, как много сделал Черчилль для Англии! Да!.. Очень много!.. Он из империи превратил ее в региональную державу!..» — отметил Victor K.

Фултонская речь. Выступление Черчилля, 1946

«Ну, учитывая, что именно Черчилль окончательно уложил свою страну под США, некоторые аналогии есть. Что привело к повальной деколонизации и дикой потере территорий, кстати», — написал Дейн.

«Не знаю почему, но мне кажется это высказывание справедливым. Ведь Черчилль по сути и сделал Америку великой, развалив Британскую империю… Теперь и Зеленский сможет повторить его подвиг, но уже за счёт своей страны…» — прокомментировал слова Буша один из участников обсуждения.

«Может быть, намек на то, что каждый развалил свое государство, Черчилль — Британскую империю, а Зеленский — Украину. Горбачев тогда еще в этом ряду…» — пишет Aleks S.

«Имеется в виду, что тоже развалил страну. Черчилль яростно поспособствовал усыханию Британской империи до размеров острова Великобритания», — в свою очередь добавил Иван Н.

«Чтоб стать вторым Черчиллем, надо стать премьер-министром Англии, как считать — понижением или повышением?» — с сарказмом поинтересовался Fiofan L.

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