Калуга, 7 мая, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Патриотическую акцию «Парад у дома ветерана» организовали в Калуге военнослужащие управления Росгвардии по Калужской области и центра подготовки личного состава Центрального округа Росгвардии. Они поздравили ветеранов Великой Отечественной войны подполковников в отставке Александра Яшукина, Максима Варламова и сержанта фронтового медсанбата Капитолину Первушину. Об этом 7 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Росгвардии по Калужской области.

40. rosguard. gov.ru Росгвардейцы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны подполковников в отставке Александра Яшукина, Максима Варламова и сержанта фронтового медсанбата Капитолину Первушину

Во дворах домов, где проживают ветераны, в исполнении духового оркестра прозвучали композиции военных лет. Росгвардейцы прошли парадным маршем под окнами фронтовиков.

«Для нас большая честь поздравить ветеранов с 77-годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Акция «Парад у дома ветерана» стала доброй традицией для Росгвардии!» — отметил заместитель начальника управления Росгвардии по Калужской области полковник Роман Мартынов.

Патриотическая акция «Парад у дома ветерана» в Центральном округе Росгвардии продлится до 9 мая. Росгвардейцы поздравят участников войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, малолетних узников фашистских концлагерей.