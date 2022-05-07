Берлин, , 13:10 — REGNUM Ноту в МИД ФРГ с требованием провести расследование попытки теракта против российских журналистов в Берлине направило посольство РФ в Германии. Об этом 7 говорится в сообщении российской дипмиссии.

Жилые и административные здания посольства России в Берлине на Беренштрассе NikolayFrolochkin

Отмечается, что посольство РФ требует обеспечения нормальных условий работы для журналистов из России и того, чтобы правоохранителями Германии были установлены причастные к этому инциденту.

«По факту инцидента посольством направлена нота в МИД ФРГ с требованием провести расследование, установить виновных, обеспечить безопасность и нормальные условия работы российских журналистов», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вероятная попытка проведения террористического акта против журналистов из России и членов их семей была предотвращена в Берлине.