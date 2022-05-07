Белгород, 7 мая, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Громкие хлопки слышны в Белгороде и прилегающих к областному центру районах днём 7 мая. По данным РИА Новости, в домах горожан от хлопков дрожали стёкла.

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Между тем, 6 мая оперативный штаб Белгородской области сообщил, что громкие хлопки над Белгородом связаны с работой ВКС России, жителям ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая обстрелу со стороны Украины подверглась белгородская Нехотеевка, было повреждено пять домов.