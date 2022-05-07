Новая Усмань, Воронежская область, , 12:59 — REGNUM Житель Воронежской области признан виновным в действиях, дискредитирующих Вооружённые силы Российской Федерации, ему назначен штраф. Об этом сообщили 7 мая в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

25-летний житель Новоусманского района 13 марта опубликовал в мессенджере сообщение, «в котором содержатся признаки публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». В сообщении также содержался призыв к участию в несанкционированных публичных мероприятиях.

В отношении мужчины полицейские составили протокол по части 2 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Суд, рассмотрев материалы полиции, признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.