Тула, 7 мая, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Ежегодная акция «Поезда Памяти» состоялась в Тульской области в преддверии празднования 77-й годовщины Великой Победы, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Поезд Памяти

С железнодорожных станций Белева, Черни и Новомосковска по местам боевой славы отправились три «Поезда Памяти». Их пассажирами стали ветераны, военнослужащие, кадеты, юнармейцы, школьники и железнодорожники.

Поезда делали остановки на станциях «Чернь», «Скуратово», «Плавск», «Лазарево», «Ясная Поляна», «Белев», «Козельск», «Черепеть», «Упа», «Новомосковск» и «Узловая», где участники акции посещали воинские захоронения и мемориалы.

Конечной остановкой поездов стал Московский вокзал в Туле, где состоялся торжественный митинг.