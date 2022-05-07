Курган, , 12:50 — REGNUM В Курганской области площадь лесных пожаров сократилась до 6848 га. Об этом сообщает пресс-служба «Авиалесоохраны».

Борьба с лесным пожаром в Мишкинском районе Курганской области 45.mchs.gov.ru

Днём ранее площадь, пройденная огнём составляла в Зауралье 10 076 га.

Напомним, в Курганской области более 1270 человек и 200 единиц техники из разных регионов России продолжают борьбу с природными пожарами. На территории всей Курганской области действует режим ЧС.

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