Курган, 7 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Курганской области площадь лесных пожаров сократилась до 6848 га. Об этом сообщает пресс-служба «Авиалесоохраны».

45.mchs.gov.ru Борьба с лесным пожаром в Мишкинском районе Курганской области

Днём ранее площадь, пройденная огнём составляла в Зауралье 10 076 га.

Напомним, в Курганской области более 1270 человек и 200 единиц техники из разных регионов России продолжают борьбу с природными пожарами. На территории всей Курганской области действует режим ЧС.