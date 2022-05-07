Калуга, , 13:15 — REGNUM В Калужской области утверждены границы и определён режим особой охраны памятника природы регионального значения «Хвойные насаждения», который расположен в Думиничском районе у посёлка Дубровского Отделения Сельхозтехники. Об этом 7 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Жипу.

Памятник природы регионального значения «Хвойные насаждения» Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

Площадь особо охраняемой природной территории «Хвойные насаждения», которая существует уже 20 лет, составила 41,5 га. Ранее на этом участке был еловый лес. Здесь росли земляника лесная, костяника и черника обыкновенная, а также занесенные в Красную книгу области осока раздвинутая, овсяница высокая и манник литовский.

«В 2012–2015 годах ели были заражены короедом-типографом. В лесу были проведены сплошные санитарные рубки. В настоящее время специалисты Думиничского лесничества и Лесопожарной службы ухаживают за новыми посадками ели, сосны и дуба. Возраст деревьев от 6 до 8 лет», — отметил Владимир Жипа.

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