Калуга, 7 мая 2022, 13:15 — REGNUM В Калужской области утверждены границы и определён режим особой охраны памятника природы регионального значения «Хвойные насаждения», который расположен в Думиничском районе у посёлка Дубровского Отделения Сельхозтехники. Об этом 7 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Жипу.
Площадь особо охраняемой природной территории «Хвойные насаждения», которая существует уже 20 лет, составила 41,5 га. Ранее на этом участке был еловый лес. Здесь росли земляника лесная, костяника и черника обыкновенная, а также занесенные в Красную книгу области осока раздвинутая, овсяница высокая и манник литовский.
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