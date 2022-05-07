Калуга, 7 мая, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Калужской области утверждены границы и определён режим особой охраны памятника природы регионального значения «Хвойные насаждения», который расположен в Думиничском районе у посёлка Дубровского Отделения Сельхозтехники. Об этом 7 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Жипу.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области Памятник природы регионального значения «Хвойные насаждения»

Площадь особо охраняемой природной территории «Хвойные насаждения», которая существует уже 20 лет, составила 41,5 га. Ранее на этом участке был еловый лес. Здесь росли земляника лесная, костяника и черника обыкновенная, а также занесенные в Красную книгу области осока раздвинутая, овсяница высокая и манник литовский.

«В 2012–2015 годах ели были заражены короедом-типографом. В лесу были проведены сплошные санитарные рубки. В настоящее время специалисты Думиничского лесничества и Лесопожарной службы ухаживают за новыми посадками ели, сосны и дуба. Возраст деревьев от 6 до 8 лет», — отметил Владимир Жипа.