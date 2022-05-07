Донецк, , 12:49 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк и Широкую Балку. Об этом 7 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️12:30 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибра 122 мм; ️12:30 — н.п. Новгородское — н.п. Широкая Балка: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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