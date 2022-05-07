Астрахань, , 12:47 — REGNUM Адвокат из Астрахани предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на 30 млн рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России 6 мая.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

По версии следствия, житель Волгоградской области и адвокат Адвокатской конторы Трусовского района Астрахани убедили двух женщин в том, что имеют связи в правоохранительных органах, и могут помочь им освободить их родственников из-под стражи и поспособствовать в прекращении уголовного дела.

В результате в мае–июне 2021 года женщины передали обвиняемым 30 млн рублей. Обещаний обвиняемые не выполнили, а деньги присвоили.

Женщина-адвокат в ближайшее время предстанет перед судом. Её сообщник объявлен в международный розыск.

В рамках следствия часть ущерба, в 15 млн рублей, потерпевшим была возмещена.