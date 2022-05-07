Херсон, Украина, , 12:46 — REGNUM Проведение каких-либо переговоров с киевским режимом исключено, так как он преставляет из себя настоящую террористическую организацию. Об этом 7 мая заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«С украинской властью переговоры вообще нереальны, потому что они способны только запугивать», — приводит его слова РИА Новости.

Также Стремоусов рассказал, что Киев завел против сотрудников военно-гражданской администрации Херсонской области уголовные дела, примерно на уровне пожизненных заключений, а также со стороны киевского режима поступают открытые угрозы их физического устранения.

«Поэтому с этими властями говорить бесполезно, потому что они олицетворяют собой не просто фашистский режим, а настоящую террористическую организацию», — сказал зампред сотрудников военно-гражданской администрации региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский посол в Уругвае Андрей Будаев рассказал, что акцию «Бессмертный полк», которая посвящена памяти участников Великой Отечественной войны и в современной ситуации приобретает особое значение, провело посольство России в Уругвае.