Москва, , 12:44 — REGNUM В апреле 2022 года доля китайских брендов в общем объёме продаж новых автомобилей в России оказалась в два раза больше, чем в том же месяце годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Кроссовер Chery Tiggo 3 Chery.ru

Жители России приобрели 3521 автомобиль китайских брендов в апреле 2022 года. В общем объёме продаж новых авто в России на долю китайских производителей пришлось 12,6%. Годом ранее этот показатель составлял 6,1%.

Самым популярным китайским брендом на российском авторынке в апреле стал Chery (1143 проданных авто). В тройку крупнейших поставщиков также вошли марки Haval (979 шт.) и Geely (624 шт.). Среди конкретных моделей лидерами продаж стали Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8, Haval Jolion, Geely Coolray и Haval F7.

Всего в апреле 2022 года в России продано 28 тыс. новых легковых автомобилей. Продажи оказались самыми низкими за последние 15 лет. Падение продаж объясняется прекращением поставок автомобилей некоторых марок, а также проблемами с комплектующими у местных производителей из-за антироссийских санкций.

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