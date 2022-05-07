Элиста, 7 мая, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков назначил служебную проверку после смертельного ДТП на трассе Р-22 «Астрахань — Элиста — Ставрополь». В автомобиле Toyota Land Cruser находился сотрудник администрации главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«По поручению главы Калмыкии проводится проверка после ДТП с участием сотрудника администрации главы республики. Он поручил, чтобы следственные мероприятия были открытыми. И если вина будет доказана, сотрудник будет наказан по всей строгости закона», — цитирует РИА Новости сотрудника пресс-службы главы Калмыкии.

ИА REGNUM сообщало, что в ДТП на участке федеральной трассы погиб ребёнок. Ещё два пассажира и водители Kia Rio получили травмы и были госпитализированы.