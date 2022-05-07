Тверь, 7 мая, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Более 68 тысяч человек стали получателями единовременной региональной выплаты ко Дню Победы в Тверской области в 2022 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В этом году решением губернатора Игоря Рудени размер выплат увеличен.

Иван Шилов ИА REGNUM День Победы

В общей сложности получателями выплаты стали 68 053 человека. Выплата для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников концлагерей и вдов погибших участников войны, не вступивших в повторный брак, составила 15 тысяч — на пять тысяч больше, чем годом ранее. По пять тысяч против трёх тысяч в 2021 году составила выплата труженикам тыла, вдовам умерших инвалидов и участников войны, не вступившим в повторный брак, а также детям войны.

Единовременная денежная выплата также предусмотрена гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, прибывшим в Тверскую область, если они относятся к вышеперечисленным льготным категориям. На данный момент это 26 человек.

На данный момент выплаты в общей сложности перечислены 64 тысячам жителей.