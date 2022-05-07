Париж, , 12:36 — REGNUM Переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон 7 мая официально вступил в должность главы государства на 5 лет. Церемония инаугурации проходит в Елисейском дворце, передает BFMTV.

Эммануэль Макрон En-marche.fr

В ходе торжества глава Конституционного совета страны Лоран Фабиус вновь провозгласил официальные итоги президентских выборов. После чего Макрон был объявлен Великим магистром Ордена Почетного легиона — это ознаменовало начало его второго срока.

24 апреля во Франции состоялся II тур президентских выборов. За должность главы государства боролись Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Согласно окончательным данным Конституционного совета страны, Макрон получил 58,55% голосов.