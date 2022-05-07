Донецк, , 13:03 — REGNUM России нужна мобилизация. Только не солдат. Помимо чисто военных вопросов существуют проблемы экономики, культуры, управления, эмоционально-психологического климата в обществе, и все эти проблемы требуют внутренней мобилизации всего общества и каждого гражданина. Такое мнение выразил заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Да, у нас на складах на всех хватит и оружия и обмундирования, тут у меня нет сомнений. Но ведь эти люди из запаса, они же не в мгновенье восстановят свои навыки? Где-то поменялась техника, где-то — тактика, надо вновь учиться наводить пушки, чинить танки, налаживать связь. А если сотням тысяч надо учиться, значит тысячам придётся их учить. Тысячам специалистов, которые уже здесь и сейчас владеют техникой и имеют навыки, которые необходимы на фронте. Уверен, сейчас все инструкторы и учебные центры и так забиты теми, кто пошёл и подписал контракт после начала СВО, а значит все дополнительные учебки в случае мобилизации будут наполняться специалистами напрямую за счёт отведения их с фронта. То есть придётся отвести тысячи обстрелянных, закалённых в боях профессионалов, из которых, как это всегда бывает, только 10% окажутся способными к преподаванию, и с их помощью натренировать сотни тысяч необстрелянных специалистов начального уровня, при чем с низкой мотивацией идти в бой. Все, у кого мотивация высока либо уже подписали контракт, либо ждут своей очереди, и этих то людей будут рады видеть на фронте — они сделали осознанный выбор, они жаждут драться за Родину.

России нужна мобилизация. Только не солдат.

Нужна мобилизация экономики, чтобы обеспечить фронт всем необходимым и быстро восстановить всё разрушенное войной. Нужна мобилизация культуры, чтобы создать новые песни, картины, фильмы о героях фронта и тыла, или хотя бы дать новую жизнь нашему богатому наследию. Нужна мобилизация госуправления, чтобы каждый чиновник вспомнил, что «хорошо быть важным, но куда важнее быть хорошим», и что их задача — служить людям, а не прислуживать начальникам. Нужна мобилизация гражданского общества, чтобы каждый понял, что остаться в тылу не должно значить остаться в стороне: везде и всегда можно найти вариант сделать хорошее дело — для солдата, для пострадавшего, для оказавшегося в беде или трудной ситуации. Нужна мобилизация настоящей журналистики, умеющей заметить подвиг и конструктивно критиковать, знающей разницу между сенсацией и изменой, конструктивно критикующей, но остающейся на нашей стороне.

Нам всем нужно мобилизоваться внутренне, мы нужны друг другу и нашей стране. Повестка не придёт, не будет распоряжения, обращения по радио и телевидению. Команду каждый отдаёт себе сам», — пояснил Третьяков.

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