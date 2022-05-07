Тюмень, , 12:31 — REGNUM Ямальские спасатели прилетели тушить пожары в Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба главы ЯНАО.

Тушение лесных пожаров в Тюменской области Aviales.ru

В связи с увеличением класса пожарной опасности на территории Тюменской области 35 огнеборцев «Ямалспаса» направлены в Тюмень для ликвидации природных пожаров.

Отмечается, что на данный момент на Ямале нет ни одного действующего природного пожара. Пожароопасный сезон в регионе будет открыт с 10 мая и продлится до 1 октября 2022 года.

Напомним, на территории Тюменской области действует особый противопожарный режим. Запрет на посещение лесов в регионе продлён до 26 мая.

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