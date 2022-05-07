Называевск, Омская область, , 12:28 — REGNUM В Омской области по подозрению в халатности задержан начальник Называевского РЭС Евгений Шаламов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, уголовное дело было возбуждено по факту масштабных пожаров в городе.

Последствия пожаров в Называевске, Омская область СУ СКР по Омской области

По предварительным данным, возможной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в комплектной трансформаторной подстанции, из-за чего загорелась трава. В дальнейшем пламя начало быстро распространяться сильным ветром.

В результате огонь уничтожил 88 строений, в которых жили около 250 человек. Восемь человек пострадали, отравившись угарным газом.

По мнению следствия, руководитель местного отделения электросетей не обеспечил противопожарную безопасность. СК намерен заключить его под стражу в качестве меры пресечения.

«Уголовное дело передано для дальнейшего расследования во второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления», — отметили в ведомстве.