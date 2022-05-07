Ньон, Швейцария, , 12:27 — REGNUM По словам президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александра Чеферина, у него «разрывается сердце» из-за санкций, введённых ранее против российского футбола. Он заявил об этом 7 мая в интервью AS.

Пётр Порошенко и Александр Чеферин President.gov.ua

«Ситуация сложная, но мы не могли поступить иначе. Хотя отчасти у меня разбивается сердце из-за санкций в отношении спортсменов, потому что это не их война. Плохо, что они страдают из-за этого», — сказал он.

При этом Чеефрин отметил, что в сложившейся ситуации УЕФА таким своим решением «должно помочь», сделав этим все возможное для разрешения кризиса на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, из материала британской газеты Financial Times стало известно, что убытки на общую сумму свыше $10 млрд готовятся понести банки из Европы и США при сокращении своей деятельности или полном уходе из России.