Симферополь, 7 мая, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Знамя Победы на «зубцах» горы Ай-Петри и других высотах Крыма поднимут 9 мая спасатели ГКУ РК «Крым-СПАС», сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Пресс-служба МЧС Республики Крым В День Победы спасатели поднимут Знамя Победы на крымских вершинах

Ежегодно 9 мая спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-СПАС» на «зубцах» горы Ай-Петри устанавливают копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии — Знамя Победы.

В 2022 году Знамя Победы будет поднято ещё на двух вершинах в Крыму: сотрудники Алуштинского АСО «Крым-СПАС» водрузят знамя на вершине Куш-Кая массива Бабуган, спасатели Бахчисарайского АСО «Крым-СПАС» поднимут знамя на горе Сувлу — Кая.

Согласно преданию, в годы войны партизаны подняли на горе Ай-Петри Красное знамя, и фашисты не смогли его снять и начали расстреливать. Отсюда родилась традиция — в День Победы ежегодно водружать «Знамя Победы». Крымские спасательные отряды на протяжении 40 лет 9 мая водружали копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на высоте 1234 метра. Традицию продолжили после присоединения Крыма к России.