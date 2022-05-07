Улан-Удэ, 7 мая, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ состоялся велопробег «Звезда Победы», посвящённая 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также Году здоровья и активного долголетия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео в телеграмм-канале Игоря Шутенкова Велопробег «Звезда Победы» в Улан-Удэ

По словам мэра города Игоря Шутенкова, в акции приняли участие более 700 спортсменов.

Пробег стартовал с главных исторических мест трёх районов города: площади Славы в Железнодорожном районе, бюста Героя Советского Союза В. Б. Борсоева в Советском и Мемориала воинам, умершим от ран в госпиталях г. Улан-Удэ в Октябрьском районе.