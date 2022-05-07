Краснодар, 7 мая 2022, 12:14 — REGNUM В коронавирусные стационары Краснодарского края поступили ещё 59 пациентов, данные за сутки на 7 мая опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Сутками ранее в больницы попали 80 пациентов с коронавирусом.
За сутки на территории края зарегистрировано 144 случая заражения коронавирусом — это на 67 случаев меньше, чем накануне.
В ковид-стационарах региона на утро 7 мая остаются 652 пациента.
Всего с начала пандемии в Краснодарском крае официально подтверждено 258 966 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 247 005 жителей, скончались 10 876 человек.