Краснодар, 7 мая, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В коронавирусные стационары Краснодарского края поступили ещё 59 пациентов, данные за сутки на 7 мая опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Сутками ранее в больницы попали 80 пациентов с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на территории края зарегистрировано 144 случая заражения коронавирусом — это на 67 случаев меньше, чем накануне.

«На 7 мая COVID-19 подтвердился у 43 мужчин и 101 женщины в возрасте до 88 лет. В числе инфицированных 10 детей», — приводит данные региональный оперативный штаб.

В ковид-стационарах региона на утро 7 мая остаются 652 пациента.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае официально подтверждено 258 966 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 247 005 жителей, скончались 10 876 человек.