В краснодарские ковид-стационары поступили 59 новых пациентов
Краснодар, 7 мая, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В коронавирусные стационары Краснодарского края поступили ещё 59 пациентов, данные за сутки на 7 мая опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Сутками ранее в больницы попали 80 пациентов с коронавирусом.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
За сутки на территории края зарегистрировано 144 случая заражения коронавирусом — это на 67 случаев меньше, чем накануне.
«На 7 мая COVID-19 подтвердился у 43 мужчин и 101 женщины в возрасте до 88 лет. В числе инфицированных 10 детей», — приводит данные региональный оперативный штаб.
В ковид-стационарах региона на утро 7 мая остаются 652 пациента.
Всего с начала пандемии в Краснодарском крае официально подтверждено 258 966 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 247 005 жителей, скончались 10 876 человек.