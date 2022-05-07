Москва, , 12:09 — REGNUM Логотип государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» временно изменён на красную звезду. 7 мая об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Алые звезды Кремля Pavel Petrukhin

«В память о погибших в Великой Отечественной войне, в честь великих достижений СССР в космосе и в рамках поддержки наших Вооружённых сил на Украине Роскосмос временно меняет логотип госкорпорации на Красную Звезду — символ великих побед и достижений нашей страны», — объяснили смену логотипа в Роскосмосе.

В госкорпорации напомнили, что нацизм в Европе был побеждён в результате Великой Отечественной войны именно под красным знаменем со звездой. Многие российские предприятия ракетно-космической отрасли в те годы создавали оружие для Красной армии, включая артиллерийские пушки, «Катюши», танки, самолёты и военные радиостанции.

Позже под этими же символами началось освоение космоса: запуск первого спутника, полёт первого космонавта Земли Юрия Гагарина, первый выход человека в космическое пространство и другие достижения нашей страны.