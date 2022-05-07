Воронеж, 7 мая, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Воронежской области госпитализирован 31 пациент с диагнозом COVID-19, данные за сутки опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф 7 мая. Накануне, 6 мая, сообщалось о 54 воронежцах, попавших в ковид-стационары.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получил ещё 141 человек, что на восемь случаев больше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением 150 воронежцев, перенесших COVID-19, один человек скончался.

С начала пандемии в Воронежской области официально диагноз COVID-19 подтвердился у 381 466 человек, выздоровели 370 320 пациентов, скончались 8 244 воронежцев.