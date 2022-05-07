Красноярск, , 12:07 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 10 793 человека. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 352 389 человек, в том числе 60 за последние сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 364 553. За сутки выявлено 65 новых носителей, девять из них госпитализированы в ковидные стационары.