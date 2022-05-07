Воронеж, 7 мая, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение в связи с заморозками объявлено в Воронежской области на 8 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Заморозки

«Ночью и утром 8 мая 2022 года местами по Воронежской области ожидается опасное агрометеорологическое явление заморозки до минус 3 градусов», — уточнили в ведомстве.

По прогнозу Гидрометцентра, днём 7 мая в Воронеже тепло, до +16, без дождей. Такая же погода сохранится и 9 мая — прогнозируется до +18. Днём 9 мая также будет тепло, до +17 градусов, однако синоптики обещают дождливую погоду. В последний день длинных выходных, 10 мая, будет дождливо и прохладно — до +12 градусов.