Улан-Удэ, 7 мая, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявлено 42 новых случаев заражения коронавирусом. Пятеро заразившихся госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 136 117. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 132 729 человек, в том числе 52 за сутки.

Жертвами коронавируса стали 3015 жителей Бурятии. За последние 24 часа зарегистрирован один летальный случай.