Москва, 7 мая 2022, 11:54 — REGNUM Свои соболезнования президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю по поводу последствий взрыва в отеле «Саратога» в центре Гаваны выразил президент России Владимир Путин. Об этом 7 мая сообщается на сайте Кремля.
«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями взрыва в гаванском отеле «Саратога», — говорится в сообщении.
Также российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате трагического происшествия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 22 человек возросло число жертв взрыва в отеле Saratoga, расположенном в центре Гаваны, столицы Кубы.