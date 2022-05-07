Москва, 7 мая, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Свои соболезнования президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю по поводу последствий взрыва в отеле «Саратога» в центре Гаваны выразил президент России Владимир Путин. Об этом 7 мая сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент России Владимир Путин

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями взрыва в гаванском отеле «Саратога», — говорится в сообщении.

Также российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате трагического происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 22 человек возросло число жертв взрыва в отеле Saratoga, расположенном в центре Гаваны, столицы Кубы.