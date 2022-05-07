Донецк, , 11:51 — REGNUM Силы ДНР освободили и установили контроль над 182 населенными пунктами. Об этом 7 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«По состоянию на 7 мая на территории ДНР группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 182 населенными пунктами, включая Лидино, Зачатовку, Новониколаевку, Лазаревку, Шевченко (Волновахский район), Радянскую Украину», — отмечается в сообщении.

Между тем, сегодня, 7 мая, с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуированы 50 человек.

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