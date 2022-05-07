Салехард, 7 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 7 мая за сутки госпитализировали 10 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 33 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Yanao.ru Коронавирус

Выздоровели за сутки 27 ямальцев. Заразился коронавирусом 18 человек — на девять больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых пять вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 7 мая зарегистрировано 136 728 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 297 человек, 1040 скончались.