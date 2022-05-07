Донецк, 7 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. ВСУ пытались организовать контратаку в селе Воеводовка у Северодонецка, но попали в окружение. Об этом 7 мая сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Stealth 007 Символы ЛНР

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«В треугольнике Северодонецк — Лисичанск — Рубежное продолжаются бои, идет продвижение вперед, а ВКС России разносит укрепления и позиции украинских боевиков. Идут бои в окрестностях «треугольника» в районе н. п. Шипилово, Воеводовка, Белогоровка и на Привольнянском плацдарме», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в Воеводовке со стороны ВСУ была попытка контрнаступления и «закончилась плачевно». Оставив на поле боя множество убитых, «вояки откатились к своим позициям».

«По сути боевики, подзадержавшиеся в Воеводовке, блокированы. У них есть выбор — либо с большими потерями попытаться вырваться с боем, либо сдаться», — добавил он.