Воронеж, 7 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Мотоциклист погиб в автоаварии в Воронеже 6 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области ДТП

Авария произошла около 20:50 на улице Краснодзвёздной в Воронеже. По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai, двигаясь по ул. Краснозвездная со стороны ул. Перхоровича в сторону ул. Комарова, при повороте не предоставил преимущества и столкнулся с мотоциклом «Omaks» под управлением 44-летнего местного жителя.

Водитель мотоцикла от травм скончался на месте происшествия.

По данному факту полиция проводит проверку. У водителя легкового автомобиля установлено алкогольное опьянение (0.301 мг/л в выдыхаемом воздухе).