Стокгольм, , 11:45 — REGNUM Швеции не нужно вступать в Североатлантический альянс (НАТО) даже в том случае, если в него войдет Финляндия. Об этом 7 мая заявила глава Партии зеленых в стране Мэрта Стеневи в интервью Шведскому радио.

Мэрта Стеневи Mp.se

«Нет, мы так не думаем», — сказала она в ответ на вопрос о том, нужно ли Швеции войти в состав альянса.

Также Стеневи уточнила, что в указанной политической силе внимательным образом наблюдали за дебатами Финляндии по этом вопросу и за позицией финских властей по нему.

«Мы взвешиваем это в нашем анализе, но, как я вижу, это не повлияет на нашу отрицательную позицию в отношении НАТО», — отметила глава шведских зеленых и указала, что у Швеции должна быть «возможность выбирать партнеров по обороне».

При этом она добавила, что считает, что этот вопрос должен обсуждаться в ходе избирательной кампании и решаться после того, как в сентябре 2022 года пройдут выборы в шведский парламент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 7 мая с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе были эвакуированы еще 50 человек.