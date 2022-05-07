Екатеринбург, 7 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В пунктах временного размещения Свердловской области находятся более 30 несовершеннолетних, эвакуированных из республик Донбасса. Об этом сообщает глава областного Дома добровольцев Евгений Дайнес.

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Их возраст от одного года до 17 лет. Они ранее были эвакуированы из зоны специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, для эвакуированных из ДНР и ЛНР уральцы собрали ещё почти тонну помощи.