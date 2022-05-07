Шарыповский район, Красноярский край, , 11:41 — REGNUM В Красноярском крае пожары зафиксированы в 16 населённых пунктах. Огнём охвачены около 200 строений, несколько пилорам и детский сад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Пожары в Красноярском крае Агентство ГО и ЧС Красноярского края

На территории края введён режим ЧС, власти региона запросили помощь соседних регионов.

«Для ликвидации пожаров задействованы около 300 человек и более 90 единиц техники. Задействован пожарный поезд. Уже есть погибшие — в Шарыповском и Казачинском районах», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых районах ветер усилился до 40 метров в секунду, хотя прогнозировалось до 25 метров в секунду. В части края отключено электроснабжение.

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