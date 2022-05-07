Воронеж, 7 мая, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Около 50 тысяч участников ожидают организаторы акции «Бессмертный полк» в Воронеже 9 мая, сообщили в пресс-службе администрации города.

Емельянова Зоя ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Воронеже

Акция в этом году впервые после двухлетнего перерыва пройдёт в традиционном — очном — формате и станет одним из центральных мероприятий празднования Дня Победы.

Сбор желающих встать в ряды «Бессмертного полка» начнётся с 08:00 9 мая на территории Университетской площади. Место сбора колонны будет огорожено турникетами, доступ к нему будет осуществляться через рамки металлодетекторов, установленные на пересечении с улицами Платонова и Таранченко, еще один проход будет открыт с улицы Орджоникидзе.

Движение колонна начнёт около 11:00 — после завершения военного парада. Шествие начнётся от пересечения ул. Плехановской с ул. Дзержинского, по улице Плехановской до Театра оперы и балета, далее — колонна повернёт налево и двинется по площади Ленина до улицы Кирова, затем по ул. Кирова до пересечения с улицей Куцыгина.

Прохождение колонны будет осуществляться в «коридоре» из турникетов и оцепления из курсантов ВУНЦ ВВС ВВА и волонтеров, представителей народных дружин городского округа. В створе с улицей Куцыгина организованное движение колоны заканчивается.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 и в 2021 году «Бессмертный полк» проходил в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.